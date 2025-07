Il Como tra i Paperoni d’Europa: è il settimo club per spesa in questa finestra di mercato

Il Como è tra i club più attivi d’Europa in questa finestra di mercato: è il settimo club per spesa in Europa e in relazione al suo bacino d’utenza…

Il Como è entrato ufficialmente nel club dei Paperoni del calcio mondiale. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, i biancoblù hanno superato i 112 milioni di euro investiti in questa sessione di mercato, piazzandosi al settimo posto assoluto nella classifica globale degli investimenti secondo i dati di Transfermarkt. Una cifra imponente, frutto dei cinque nuovi acquisti (Baturina, Jesus Rodriguez, Addai, Kuhn e Perrone) e dei tre riscatti dai prestiti (Valle, Van der Brempt e Fellipe Jack).

Ma ciò che rende l’impresa comasca davvero straordinaria è il rapporto tra soldi spesi e bacino d’utenza: con una media di poco più di 10.000 spettatori a partita al Sinigaglia nella scorsa stagione, ogni tifoso ha “goduto” di un investimento medio di 10.600 euro. Nessun altro club al mondo vanta una proporzione simile. Perfino l’Atalanta, citata dalla dirigenza lariana come modello di riferimento per la crescita, raduna il doppio degli spettatori ma figura solo al quarto posto in questa speciale classifica, alle spalle anche di Chelsea, Liverpool e, appunto, Como.

Non a caso, anche lo stadio verrà ripensato secondo l’esempio del Gewiss Stadium: il nuovo Sinigaglia sarà progettato dallo studio Populous e ricostruito a blocchi, per garantire che la squadra non sia mai costretta a traslocare durante i lavori. Un progetto ambizioso, in linea con la visione a lungo termine dei fratelli Hartono, proprietari del club.

A livello globale, la Premier League continua a dominare il mercato: il Chelsea guida con quasi 250 milioni spesi, seguito dal Liverpool (unico altro club oltre quota 200). Nella top ten ci sono anche il Real Madrid, unico club spagnolo, e il neopromosso Sunderland, con 115 milioni investiti. Tra le italiane, solo Atalanta e Como figurano nell’élite.

Il dato più sorprendente? Le tre neopromosse in Serie A – Sassuolo, Pisa e Cremonese – insieme hanno speso appena 13 milioni. Dieci volte meno del Como. Un segnale chiaro: a dispetto del penultimo posto nella classifica spettatori della Serie A, la squadra di Fabregas fa sul serio. E guarda in alto.