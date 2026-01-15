Como Milan, Fabregas svela: «Allegri? Mi piace molto la sua comunicazione, la studio per imparare»

Como Milan, il tecnico dei lariani Cesc Fabregas: «Allegri? Mi piace molto la sua comunicazione, la studio per imparare»

Cesc Fabregas, allenatore del Como, è intervenuto ai microfoni di DAZN in vista della sfida contro il Milan, valida per il recupero della 16ª giornata di Serie A.

ALLEGRI- «Mi piace molto la sua comunicazione, la studio per imparare. Ne ho parlato anche con Morata che lo ha avuto, mi piace quando parla sempre di semplicità. Delle volte noi allenatori vogliamo dare tante informazioni e giocatori diventano pazzi, mentre lui si esprime con la chiarezza giusta. E’ importante al Milan: quando alleni Modric e altri con una grandissima carriera si deve gestire tutto in modo diverso rispetto a qui a Como dove lavoriamo con i giovani e in questo lui è il numero uno»

DA CUNHA – «Un giocatore importante, è il numero 8 della squadra in questo momento e il filtro della squadra. E’ cresciuto tanto con me e io con lui. Per me è un soldato e regala tantissima gioia. Non manca mai un allenamento e sempre vuole crescere. Lo scorso anno era esterno a sinistra ed è cresciuto molto in questo ruolo a centrocampo»

