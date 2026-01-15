Como Milan, Fabregas sfida Allegri: novità importante per la difesa dei rossoneri! In attacco invece…

Como Milan, Fabregas pronto allo scontro con Allegri: novità per la retroguardia rossonera, incognite in attacco. Le ultime

Archiviato il mezzo passo falso di Firenze, dove il massiccio turnover necessario per gestire le energie non ha pagato, Massimiliano Allegri inverte bruscamente la rotta. Questa sera a Como, contro un avversario che per qualità della rosa e investimenti non può essere considerato una “piccola”, il tecnico rossonero rispolvera l’artiglieria pesante. Le rotazioni saranno ridotte al minimo indispensabile: dentro i fedelissimi per ritrovare certezze e punti pesanti.



L’unica novità forzata riguarda la difesa: l’infortunio di Pavlovic spalanca le porte a De Winter, che agirà da braccetto sinistro accanto a Gabbia e al rientrante Tomori, di nuovo disponibile dopo la squalifica. Davanti a Maignan, le fasce saranno presidiate da Saelemaekers e Bartesaghi, quest’ultimo preferito a Estupiñan dopo la prova negativa del “Franchi”.

Ma è a centrocampo che Allegri cala i suoi assi veri. Dopo il riposo in Toscana, si ricompone il trio titolare formato da Fofana, Modric e Rabiot. Il tecnico punta ciecamente sull’esperienza, la qualità e le letture tattiche dei due veterani, ritenute fondamentali per contrastare il palleggio veloce del Como. Con loro in campo dall’inizio, spesso si è visto un Milan diverso per status e personalità.



In attacco, al fianco dell’imprescindibile Leao, tocca a Christopher Nkunku. Il francese, reduce da tre gol nelle ultime due gare giocate, cerca continuità e prende il posto di Pulisic, apparso stanco e impreciso di recente. Occhi puntati su Rafa Leao: il portoghese convive da settimane con un fastidio all’adduttore che ne limita gli scatti brucianti sopra i 30 km/h per evitare una pubalgia. Sta gestendo il problema senza fermarsi (7 gol in 13 presenze finora) e vuole esserci. Esattamente un anno e un giorno fa decise la sfida del Sinigaglia nel recupero: oggi, pur non al 100%, vuole ripetersi per guidare un Milan che, statistiche alla mano, in questa stagione viaggia a una media punti più alta contro le big (2,5) rispetto alle squadre della parte destra della classifica (2,1).

