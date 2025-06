Como, luce verde per Morata, ma i lariani non si fermano: offerta al Milan anche per quel calciatore

Il Como scatenato sul mercato: accordo raggiunto con Alvaro Morata, ma i lariani non si fermano: chiesto anche un altro rossonero

Alvaro Morata è pronto a tornare in Serie A: l’attaccante spagnolo ha detto sì al Como, con cui ha già raggiunto un’intesa verbale per il trasferimento. Manca soltanto un ultimo passaggio: la risoluzione anticipata del prestito che lo lega attualmente al Galatasaray.

Il Milan, proprietario del cartellino, ha ceduto Morata in prestito al club turco lo scorso 2 febbraio. L’accordo prevedeva un prestito fino a gennaio 2026 per 6 milioni di euro, con opzione di riscatto a 8 milioni, oppure prolungabile fino a giugno 2026 con riscatto fissato a 9. Ora, però, l’arrivo del Como ha cambiato lo scenario. Il club lombardo si è detto pronto a rilevare l’accordo alle stesse condizioni economiche, ma prima è necessario trovare un’intesa con il Galatasaray, che chiede un indennizzo per la risoluzione anticipata del prestito.

Secondo Fabrizio Romano e Sky Sport, i termini personali tra Morata e il Como sono stati definiti in ogni dettaglio. Il progetto ambizioso del club e la presenza di Cesc Fabregas in dirigenza – suo ex compagno di Nazionale e ai tempi del Chelsea – hanno convinto l’attaccante a sposare la causa lariana.

Il Como, però, non si ferma a Morata: nel mirino c’è anche Malick Thiaw. Il difensore tedesco classe 2001 è stato oggetto di un’offerta congiunta che, secondo le indiscrezioni, si aggira sui 35 milioni di euro complessivi più 5 di bonus per entrambi i cartellini. Il Milan ha già dato l’ok alla trattativa, in attesa del sì del difensore.

Dunque, il ritorno di Morata in Italia è ormai solo una questione di giorni, mentre il Como continua a lavorare per allestire una squadra competitiva e ambiziosa, pronta a sorprendere nella prossima stagione di Serie A.