Como, nuova pretendente per Nico Paz: le sirene della Premier si aggiungono a Real e Inter

Nico Paz rimane uno dei profili più seguiti dal calciomercato: la rivelazione del Como piace al Real Madrid, Inter e non solo

Il Manchester United starebbe monitorando da vicino la situazione di Nico Paz, rivelazione del Como e della Serie A, con l’idea di un possibile trasferimento estivo. Come riportato da CaughtOffside, il club inglese sarebbe pronto a inserirsi nella corsa al talento argentino qualora si presentasse l’occasione. Il Real Madrid, che lo ha cresciuto nella propria cantera, potrebbe riacquistarlo attivando una clausola da 8 milioni di euro, ma l’abbondanza di talento nel nuovo progetto di Xabi Alonso potrebbe spingere il giocatore a valutare altre destinazioni con più spazio da titolare.

Paz ha disputato otto presenze con la prima squadra del Real nella stagione 2023-24, segnando anche il gol vittoria contro il Napoli in Champions League, prima di trasferirsi al Como dove è esploso sotto la guida di Cesc Fàbregas. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione anche dell’Inter, con Javier Zanetti pronto ad accoglierlo come connazionale di Lautaro Martínez. Il ritorno al Santiago Bernabéu resta un’opzione concreta, ma il giovane potrebbe preferire un progetto in cui sia centrale fin da subito: in questo senso, Old Trafford rappresenterebbe un’opportunità da non sottovalutare.