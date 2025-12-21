Como, parla Nico Paz: «Abbiamo l’ambizione di migliorare partita dopo partita e di vincere tutte le partite. Sul futuro...»

Como, l’intervista all’argentino Nico Paz: «Abbiamo più l’ambizione di migliorare partita dopo partita e di vincere tutte le partite»



La presenza di Nico Paz sugli spalti del Centro Sportivo La Castellina ha trasformato la sfida di Serie D tra Sondrio e Folgore Caratese in un appuntamento mediatico inatteso. Il trequartista del Como, autentica rivelazione della stagione, ha scelto di trascorrere il pomeriggio assistendo alla gara valida per la 17ª giornata del Girone B, catalizzando fin da subito l’attenzione di tifosi e telecamere.

Raggiunto dai microfoni di Sportitalia, il talento argentino classe 2004 ha rilasciato una breve intervista soffermandosi sulla crescita del Como e sul rapporto speciale con l’allenatore Cesc Fabregas. Paz non ha evitato neppure le domande legate alle insistenti voci di mercato che lo accostano a un possibile ritorno al Real Madrid, alimentando ulteriormente la curiosità attorno al suo futuro. Le sue parole:

Quante ambizioni europee ha questo Como?

«Abbiamo più l’ambizione di migliorare partita dopo partita e di vincere tutte le partite, dopo vediamo».

Qual è il tuo rapporto con Fabregas?

«E’ un allenatore molto buono e il più importante della mia carriera. Mi sta facendo crescere, a me e a tutta la squadra, e sono molto felice di essere con lui».

Potrebbero essere i tuoi ultimi mesi a Como: pensi già al Real?

«Non penso a questo. Voglio fare il meglio possibile, dopo vediamo».

Milan-Como a Perth: è ufficiale, si va in Australia

«Non ne abbiamo parlato molto, se dobbiamo farlo si farà».

