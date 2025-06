Como, ecco il regalo dal mercato per Fabregas dopo il no all’Inter: si tratta di Baturina

Como, il nuovo rinforzo per Cesc Fabregas è Marko Baturina: ecco il calciatore che piace ai lariani per il centrocampo

Marko Baturina è vicino a un trasferimento che potrebbe vederlo rinforzare la trequarti del Como, guidata dall’esperienza di Cesc Fabregas. Il giocatore si inserirebbe in un reparto già di ottimo livello, dove spicca Nico Paz, talento emergente seguito dal Real Madrid che potrebbe riscattarlo per una cifra di circa 12 milioni di euro. La presenza di questi elementi testimonia l’ambizione del club lombardo di costruire una squadra competitiva e creativa nel reparto offensivo.

La posizione ideale di Baturina sarebbe quella di trequartista centrale nel modulo 4-2-3-1, un ruolo che gli garantirebbe ampia libertà di movimento per esprimere al meglio le sue qualità tecniche e tattiche. Al momento non è ancora certo se il giocatore resterà al Como o tornerà invece alla Dinamo Zagabria, club di appartenenza, ma la decisione verrà presa a breve, come riportato dalle ultime indiscrezioni sportive. Sarà interessante vedere se Baturina riuscirà a ritagliarsi uno spazio importante e contribuire in modo decisivo alla stagione del Como.