Como, solita parata di stelle al Sinigaglia: Terry Crews, Jeff Goldblum, Henry e molti altri – FOTO

Como, contro il Torino tribune piene di star del cinema: da Hollywood al Sinigaglia presenti Terry Crews, Jeff Goldblum e Thierry Henry

Giornata di grande fascino oggi allo Stadio Sinigaglia, dove ad assistere a Como Torino C’è stata una vera a propria parata di stelle. Tra i volti noti presenti sugli spalti spiccano quelli di Terry Crews e Jeff Goldblum, due icone di Hollywood che non hanno voluto perdersi l’occasione di assistere dal vivo alla sfida contro i granata. A completare la lista delle presenze illustri ci sono l’attore britannico Mark Strong, il rapper e artista londinese AJ Tracey, l’ex difensore del Bayern Monaco Holger Badstuber e soprattutto Thierry Henry, leggenda dell’Arsenal e oggi membro del board del club comasco.

La presenza di ospiti vip non è più una novità per i tifosi lariani, in tutta la stagione la tribuna comasca si è trasformata in una succursale di Hollywood. Già durante Como Roma, le tribune avevano accolto volti notissimi del cinema mondiale come Keira Knightley, Michael Fassbender e Adrien Brody. Nella gara con il Parma, a godersi la partita c’erano nientemeno che Hugh Grant e Andrew Garfield, mentre in occasione del match contro il Verona è stata la volta di Kate Beckinsale. La sfida con la Fiorentina, infine, ha visto comparire Benedict Cumberbatch, Chris Pine e la regista Sophie Hunter.