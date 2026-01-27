Connect with us

Como, il ds Ludi spiega: «La Champions è un sogno, abbiamo un obiettivo molto chiaro! Nico Paz? Tutti dicevano che il Real lo avrebbe ricomprato ma…»

Published

3 ore ago

on

By

Carlo Ludi

Como, il direttore sportivo Ludi si esprime così su alcuni temi tra campo e mercato nel prepartita del match con la Fiorentina in Coppa Italia

Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset nel prepartita di Fiorentina Como, il ds dei lariani, Carlalberto Ludi, si è espresso così andando a presentare l’ottavo di finale di Coppa Italia.

OBIETTIVI – «Abbiamo un obiettivo molto chiaro, che è migliorare tutti i giorni: la cultura organizzativa, i giocatori a livelli individuale e tutto il resto. L’anno scorso siamo arrivati decimi, vedremo alla fine di questa stagione».

SI PUÒ PRONUNCIARE LA PAROLA EUROPA? – «La Champions è un sogno e un miraggio, l’Europa idem. La classifica deve essere il risultato della nostra crescita: se fine anno saremo così bravi di aver centrato l’Europa, festeggeremo».

SUL FUTURO DI NICO PAZ – «Innanzitutto ci lavoriamo e ce lo godiamo. Abbiamo un progetto a medio termine con lui: tutti dicevano che il Real se lo sarebbe ricomprato alla fine della scorsa stagione, speriamo di continuare con lui ancora per molto».

Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

