Como, parla Fabregas: «Diao torna tra i convocati. Baturina è out. Smolcic? Per me è da Champions League»

Como, Fabregas svela: «Diao torna tra i convocati. Baturina è out. Smolcic? Per me è da Champions League». Le parole

Fabregas presenta la sfida col Lecce con un messaggio chiaro: il Como vuole continuità dopo l’impresa sul campo della Juventus. La gara, in programma sabato alle 15 al Sinigaglia, arriva in un momento cruciale della stagione per i biancoblù. La squadra è sesta con 45 punti e vede da vicino la zona europea. Un successo permetterebbe di avvicinarsi fino a –2 dalla Champions, aumentando la pressione sulle dirette concorrenti.

Il tecnico catalano chiede concentrazione e maturità per confermare quanto mostrato a Torino e trasformare l’entusiasmo in un altro passo verso l’obiettivo europeo.

PAROLE – «Mi spiace molto per l’infortunio di Addai. Diao domani torna tra i convocati, può giocare ma non dall’inizio. Anche Goldaniga ci sarà, Baturina invece è out, vediamo se recupera per martedì».

MODULO – «Due punte titolari? A gara in corso magari si, in questo momento non vedo la squadra con due punte vere. Laho sta entrando nei meccanismi, a centrocampo penso che stiamo gestendo bene il minutaggio di Sergi Roberto. Perrone è ad un livello top, Caqueret sta giocando molto bene,è importante ruotarli, ci sono diversi momenti in stagione. Jesus Rodriguez spesso in panchina? Non gli ho dato una strigliata, è giovane e sensibile, lo puoi fare con un giocatore più esperto. Il mio lavoro à gestirlo, resta un giocatore fondamentale. Neanche Yamal e Doku sono al top tutte le partite, troverà il suo momento e farà bene, è uno dei migliori dribblatori in Europa».

ANALISI MOMENTO – «Baturina stava giocando bene contro la Juventus, Caqueret però non è da sottovalutare, gli ho dato meno spazio di quello che realmente merita. Lui può giocare ovunque, può stare in 5 ruoli diversi, Vojvoda in 4 e Nico Paz può spostarsi anche a destra. Ci sono giocatori con cui devi parlare tutta la partita, Caqueret è molto sveglio e sempre pronto. Non si può dubitare dell’aspetto difensivo di Nico Paz, in questo ultimo anno ha avuto una crescita costante sotto questo aspetto. Vojvoda è molto competitivo, ha un atteggiamento sempre top, sono molto contento di lui, fa tuttobene anche se non è un 10. Smolcic? Per me è da Champions League».



