Como, Fabregas: «Sappiamo chi siamo e da dove arriviamo. I ragazzi sono stati bravi. Nico Paz? Ha mentalità top»

Como, Fabregas nel post gara: «Sappiamo chi siamo e da dove arriviamo. I ragazzi sono stati bravi. Nico Paz? Ha mentalità top»

Dopo il largo successo contro il Torino di Baroni, Cesc Fabregas tecnico del Como ha parlato nel post gara ai microfoni di Dazn analizzando il momento dei lagunari:

PAROLE – «Sappiamo chi siamo e da dove arriviamo. I ragazzi sono stati bravi perché hanno capito l’importanza della partita. Martedì in Coppa Italia abbiamo un’altra partita molto importante, non fermiamoci a questo. Oggi era una partita dove lasciavano tanto spazio nell’uomo a uomo, e la squadra ha fatto benissimo, stiamo crescendo tutti insieme, è così che si crea una squadra che vuole continuare a fare dei passi in avanti. Kuhn ha fatto tante volte questo gol in allenamento è la sua signature move, sta trovando spazio più lentamente di quello che ci aspettavamo ma ci stiamo lavorando. Non tutti abbiamo lo stesso carattere. Siamo pochi, abbiamo giocato sette partite con 16-17 giocatori, siamo pochi ma concentrati e sulla stessa strada».

NICO PAZ E BATURINA – «Nico Paz? Ha giocato bene, ha fatto giocare, difende benissimo, ha una mentalità top, non deve essere sempre un assist o un gol, è come si libera, come gestisce la palla. Sta crescendo tantissimo. Baturina può giocare trequartista, venendo da destra e da sinistra, voglio trovare la sua posizione migliore. Se si connette con Nico può fare gol e assist, spetta a me metterli insieme, ma lui non ha mai mollato.»

ADDAI E MORATA – «Addai? Oggi non l’ho rischiato perchè giochiamo martedì, Morata tornerà a disposizione penso già da martedì”»

