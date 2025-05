Como, si pensa già al post Fabregas. Da Madrid uno dei possibili candidati per la panchina dei lombardi

Como, si pensa già al post Fabregas. C’è Davide Ancelotti tra i possibili candidati per la panchina dei lombardi

Nel domino tra panchine che coinvolge Real Madrid e Bayer Leverkusen, con il possibile addio di Carlo Ancelotti dalla panchina dei Blancos che potrebbe essere rimpiazzato dal Xabi Alonso, attuale tecnico dei tedeschi, c’è anche il coinvolgimento del Como.

Nelle ultime ore, infatti, si sono fatte sempre più insistenti le voci di Cesc Fabregas come prossimo tecnico delle Aspirine e dunque un possibile addio alla panchina dei lombardi, che per il futuro, secondo quanto riportato da Sky Sport starebbero guardando proprio in casa Real Madrid.

I dirigenti del Como, infatti, sarebbero interessati ad affidare la guida della loro squadra a Davide Ancelotti, vice allenatore del padre Carlo dalla stagione 2017/2017 che potrebbe decidere di iniziare la carriera in singolo.