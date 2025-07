Como, dopo Nico Paz i lariani ci riprovano: colloqui avviati con il Real Madrid per Jacobo Ramon

Il Como vicino a chiudere un nuovo colpo dal Real Madrid: dopo Nico Paz i lariani sono vicini a chiudere per il difensore Jacobo Ramon

Il Como piazza un colpo di prospettiva e talento, rinforzando la difesa con un nome che promette bene: Jacobo Ramon, classe 2005 del Real Madrid Castilla. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club lariano ha trovato l’accordo con i blancos per l’acquisto a titolo definitivo del centrale spagnolo, versando 2,5 milioni di euro. Nell’intesa sono state inserite anche due clausole: il diritto di riacquisto in favore del Real Madrid e il 50% sulla futura rivendita del giocatore.

Una formula già nota in casa Como, che ricalca perfettamente quella che lo scorso anno portò in Lombardia Nico Paz, altro talento prodotto dalla cantera madridista. Il club guidato da Cesc Fabregas conferma così la propria linea strategica: investire su giovani di alto livello cresciuti nei vivai dei top club europei, puntando su accordi vantaggiosi ma con margini di valorizzazione importanti.

Jacobo Ramon, difensore centrale di 196 cm, è l’ennesimo prodotto di spicco del settore giovanile del Real Madrid. Nonostante la giovane età, ha già mostrato qualità importanti nel gioco aereo, in marcatura e in costruzione, attirando l’interesse di diversi club europei. Il Como, però, ha saputo muoversi per tempo. Dopo il tentativo – sfumato – per Malick Thiaw del Milan, la dirigenza lariana ha lavorato sottotraccia per chiudere un’operazione che va nella direzione della continuità progettuale: affidare a Fabregas un difensore giovane, duttile e con margini di crescita.

Il trasferimento è ormai alle battute finali: restano solo da limare alcuni dettagli, ma il grosso dell’affare è fatto. Il gigante spagnolo è pronto a mettersi a disposizione del tecnico catalano per contribuire al grande obiettivo del Como: trasformare l’ambizione in realtà e portare i biancoblù nel calcio europeo. Una scommessa da 2,5 milioni, certo, ma con un potenziale enorme. E il Como, ancora una volta, dimostra di avere idee chiare.