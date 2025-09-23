Como Sassuolo, Coppa Italia: Fabregas ritrova Ramon tra i convocati per i sedicesimi

Coppa Italia, Como Sassuolo: Fabregas convoca 26 giocatori, torna Ramon dopo la squalifica. I dettagli

Il Como si prepara ad affrontare il Sassuolo nei sedicesimi di finale di Coppa Italia, in programma domani. La squadra lariana, guidata in panchina da Cesc Fabregas, ex centrocampista di Arsenal, Barcellona e Chelsea, potrà contare quasi sull’intera rosa a disposizione. Rientra infatti Ramon, difensore spagnolo, che ha scontato la squalifica e sarà nuovamente arruolabile. Per l’occasione sono stati convocati 26 giocatori.

Le parole di Fabregas alla vigilia

Intervistato da SportMediaset, Fabregas ha sottolineato l’importanza di un approccio aggressivo: “Mi aspetto una gara in cui dobbiamo prendere il controllo fin dall’inizio, con tanta energia. Vogliamo vincere e dobbiamo dimostrarlo dal primo minuto, disputando una partita completa”.

Il tecnico spagnolo ha poi analizzato i punti di forza del Sassuolo, formazione che milita in Serie B ma che resta insidiosa: “Vengono da una buona prestazione, sono organizzati e lavorano bene con il loro allenatore. Hanno un contropiede pericoloso e giocatori di grande qualità come Domenico Berardi, attaccante della Nazionale italiana, Armand Laurienté, esterno francese rapido e tecnico, e Andrea Pinamonti, centravanti cresciuto nell’Inter. Anche in mezzo al campo possono contare su elementi solidi come Kone e Nemanja Matic, che uniscono esperienza e fisicità”.

Fabregas ha inoltre evidenziato le difficoltà legate alla preparazione: “Non abbiamo molto tempo per lavorare sul campo a livello tattico. Ci affidiamo soprattutto a video e analisi interne”.

Un match dal sapore speciale

La sfida tra Como e Sassuolo rappresenta un banco di prova importante per entrambe le squadre. Da un lato i lariani, che puntano a confermare la crescita sotto la guida di Fabregas, dall’altro i neroverdi, desiderosi di proseguire il cammino in Coppa Italia e mettere in mostra i propri talenti.

Il match promette spettacolo: il Como cercherà di sfruttare il fattore casa e l’entusiasmo del pubblico, mentre il Sassuolo punterà sulla velocità dei suoi attaccanti e sull’esperienza dei veterani.

Con 26 convocati a disposizione, Fabregas potrà contare su diverse soluzioni tattiche per affrontare una gara che si preannuncia equilibrata e combattuta.

Portieri: Butez, Vigorito, Cavlina.

Difensori: Kempf, Valle, Goldaniga, Ramon, Alberto Moreno, Posch, Smolcic, Vojvoda, Diego Carlos.

Centrocampisti: Caqueret, Sergi Roberto, Nico Paz, Baturina, Perrone, Da Cunha, Papaccioli.

Attaccanti: Morata, Douvikas, Jesus Rodriguez, Kuhn, Addai, Bonsignori, Cerri.