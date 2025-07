Como, Strefezza: «La concorrenza è ancora maggiore ma questo rende tutto più stimolante»

Como, Strefezza non ha dubbi: «La concorrenza è ancora maggiore ma questo rende tutto più stimolante». Le dichiarazioni

Gabriel Strefezza, ala offensiva del Como 1907, è stato premiato come miglior giocatore (MVP) nella gara inaugurale della Como Cup, tenutasi allo stadio Giuseppe Sinigaglia. Il riconoscimento, supportato dal brand S.Bernardo, ha sottolineato la prestazione eccezionale del giocatore nella vittoria contro l’Al-Ahli, squadra saudita di alto profilo.

Classe 1997, Strefezza è noto per la sua velocità fulminante, il dribbling elegante e la capacità di creare occasioni da gol anche nelle situazioni più complicate. Acquistato dal Lecce, dove ha lasciato il segno in Serie A, l’attaccante è stato tra i protagonisti assoluti del nuovo progetto ambizioso del Como, sotto la guida dell’allenatore Cesc Fàbregas.

L’ex centrocampista del Barcellona e della nazionale spagnola, ora tecnico del club lombardo, ha elogiato la prova di Strefezza, definendolo “un esempio di dedizione e qualità offensiva”. Fàbregas, alla sua prima esperienza in panchina, sta plasmando una squadra competitiva e creativa, pronta a fare la differenza non solo in Italia ma anche in campo internazionale.

Durante la partita, Strefezza ha mostrato tutto il suo repertorio tecnico, con numerose accelerazioni sulle fasce, passaggi chiave e una rete decisiva che ha sbloccato l’incontro. La sua prestazione ha galvanizzato il pubblico e confermato le ambizioni del Como nella competizione, che mira a consolidare il prestigio del club a livello europeo.

Il premio MVP powered by S.Bernardo rappresenta non solo un riconoscimento individuale, ma anche una conferma della strategia vincente del club: puntare su giovani talenti e su un calcio propositivo. Con Strefezza in forma smagliante, il Como si prepara a affrontare le prossime sfide con grande determinazione. Le sue parole:

PAROLE – «Segnare è bello, servire assist ai compagni e giocare bene lo è ancora di più. Vogliamo assolutamente vincere questa competizione. Ora la concorrenza per me è ancora maggiore: abbiamo tanti esterni in rosa, ma questo rende tutto più stimolante.

Ci spinge ad allenarci al meglio ogni giorno. Dobbiamo prepararci sia fisicamente che mentalmente, così da iniziare la stagione nel miglior modo possibile»