Como, parla Suwarso: «Obiettivo Champions League? Nessuna ossessione. Fabragas grande allenatore. Su Nico Paz...»

Como, Suwarso: «Obiettivo Champions League? Nessuna ossessione. Fabragas grande allenatore. Su Nico Paz…». Le dichiarazioni

Il Como 1907 guarda al futuro con ambizione e determinazione. In un’intervista concessa all’edizione odierna de La Stampa, il CEO del club lariano, Mirwan Suwarso, ha sottolineato l’obiettivo di costruire una squadra non solo competitiva nel presente, ma solida e sostenibile negli anni a venire.

Fondata su una visione internazionale e su una strategia di sviluppo a lungo termine, la società ha già avviato investimenti significativi sia nel settore tecnico che in quello infrastrutturale. L’arrivo sulla panchina di Cesc Fàbregas, ex centrocampista di livello mondiale con esperienze in club come Arsenal, Barcellona e Chelsea, è uno dei segnali più evidenti della volontà del Como di puntare su profili di alto calibro anche in ruoli dirigenziali.

Il Como si presenta dunque come una delle realtà più interessanti del panorama calcistico italiano, con l’ambizione di scalare le gerarchie nazionali e, perché no, anche internazionali. Una strategia chiara, volti noti e investimenti mirati: gli ingredienti ci sono tutti per sognare in grande. Le sue parole:

PAROLE – «Obiettivo Champions League? Nessuna ossessione, vogliamo che sia un processo naturale. L’Atalanta e il Bologna sono un esempio: alla lunga ridurremo i nostri investimenti, facendo ila modo che sia un progetto sostenibile. Chi sono le favorite? Napoli, Roma ed Inter. In Italia avete tre campionati: le sei più forti, quelle di metà classifica e chi sta in fondo»

FABREGAS – « La mia relazione con Cesc è ottima, abbiamo creduto da subito nella sua visione, è un grande allenatore. Gli abbiamo chiesto di migliorarci non solo sul campo ma anche sulla mentalità. Ci ha aiutato a definire la nostra identità. A giugno non ci sono stati incontri, ma tante voci di cui abbiamo riso. Ha parlato con altre squadre, ma solo per routine»

NICO PAZ – «”Stiamo facendo colloqui per tenerlo – ha concluso -. Gli incontri avuti fin qui sono stati positivi, ci vorrà tempo»