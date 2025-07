Como, ufficiale l’acquisto di Jesús Rodríguez! Fabregas: «Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con lui!»

Como, è ufficiale l’acquisto di Jesús Rodríguez! Ecco il comunicato. Fabregas: «Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con lui!». Le parole

L’attesa è finita: Jesús Rodríguez è ufficialmente un nuovo giocatore del Como. L’esterno offensivo spagnolo classe 2005 approda in riva al lago come secondo rinforzo richiesto da Cesc Fàbregas per la nuova stagione. Sebbene il comunicato del club non abbia reso noti i dettagli economici dell’operazione, fonti vicine alla trattativa parlano di un accordo con il Betis Siviglia da circa 22 milioni di euro più 5 milioni di bonus, con l’aggiunta di una clausola che garantisce al club andaluso il 15% sulla futura rivendita del calciatore. Il comunicato del club:

COMUNICATO – Como 1907 è lieto di confermare l’ingaggio dell’ala spagnola Jesús Rodríguez dal Real Betis. Il 19enne si unisce al club a titolo definitivo con un contratto fino a giugno 2030.

Durante la scorsa stagione, Rodríguez ha collezionato 32 presenze nella Liga oltre a mettersi in evidenza con la maglia della nazionale spagnola Under-21. Conosciuto per la sua velocità, il suo estro, il suo gioco d’attacco diretto e considerato uno dei giovani talenti più interessanti del calcio spagnolo, Rodríguez arriva a Como dopo aver già disputato un’importante finale europea.

Commentando l’ingaggio, l’allenatore Cesc Fàbregas ha dichiarato: «Jesús è esattamente il tipo di giocatore di cui abbiamo bisogno a Como: coraggioso, diretto e pieno di energia. Ha una predisposizione naturale a rompere le linee avversarie e affrontare i difensori. Come per ogni cosa qui, non si tratta solo di talento, ma anche di carattere. Stiamo costruendo una squadra che pressa, domina il possesso e guarda in avanti. Jesús ha già un’esperienza di alto livello per la sua giovane età e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con lui».

A proposito del suo arrivo al Como 1907, Jesús ha dichiarato: «Sono davvero felice di essere qui e di far parte di un progetto così ambizioso. Sono arrivato con grande entusiasmo, voglia di crescere e di dare il massimo per perseguire obiettivi importanti. Sono molto motivato e determinato. La mia prima impressione è stata molto positiva. L’accoglienza è stata calorosa, da parte di tutto lo staff del club. Como è una città splendida e spero di viverla appieno, dentro e fuori dal campo».