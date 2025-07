Como da applausi: dominio sull’Ajax e trionfo nella Como Cup

Il Como conclude la prima edizione della Como Cup battendo l’Ajax in finale: 3-0 ai lanceri e ottimi segnali per Fabregas

Il Como conquista con autorità la Como Cup, chiudendo il torneo casalingo con una prestazione scintillante. 3-0 il risultato finale contro l’Ajax in una finale senza storia, dominata in lungo e in largo dai ragazzi terribili di Cesc Fabregas. Un successo che non solo porta a casa il primo trofeo stagionale, ma infonde anche fiducia in vista del ritiro di Marbella e del debutto ufficiale.

La serata si apre con il Como schierato in versione rivisitata rispetto alla sfida con l’Al-Ahli. Fabregas disegna una squadra giovane e offensiva: Perrone a dettare i tempi in regia, Baturina tra le linee, e un tridente di trequartisti formato da Diao, Nico Paz e Addai a supporto del centravanti Douvikas. Sugli esterni agiscono Alex Valle e Voivoda, con Kempf e Van der Brempt a protezione del portiere. L’Ajax risponde con Berghuis, Traoré ed Evardsen in attacco, mentre l’ex Inter Klaassen guida il centrocampo.

Il Como parte fortissimo, mettendo subito alle corde gli olandesi. Il palo colpito da Nico Paz è solo il preludio al gol che arriva al 26’, quando l’ex Real Madrid si guadagna e trasforma con freddezza un rigore dopo una grande azione personale. Il primo tempo si chiude con il Como padrone del campo, con l’Ajax incapace di creare pericoli reali.

Nella ripresa Fabregas cambia e i frutti si vedono subito: Jesus Rodriguez, appena entrato, strappa palla e serve a Baturina un pallone d’oro che il croato trasforma nel 2-0. Appena sessanta secondi più tardi, un’irresistibile accelerazione di Diao costringe Verschuren al fallo in area: dal dischetto Douvikas firma il 3-0 che chiude i giochi.

Nel finale spazio anche per Cutrone e Strefezza, mentre l’Ajax resta spettatore. Trofeo meritato per il Como, che dimostra solidità, qualità e un’identità già chiara. La stagione può cominciare sotto i migliori auspici.

COMO-AJAX 3-0

MARCATORI: 26’ Nico Paz rig., 46’ Baturina, 64’ Douvikas rig.

COMO (4-3-3): Butez; Vojvoda (66’ Goldaniga), Van der Brempt (66’ Smolcic), Kempf, Valle (66’ Engelhardt); Baturina (66’ Caqueret), Perrone (46′ Sergi Robero), Paz (66’ Da Cunha); Addai (46′ Kuhn), Douvikas, Diao (46′ Jesus Rodriguez). All. Fabregas.

AJAX (4-3-3): Pasveer; Regeer (46′ Jansen), Baas (46′ Bounida), Verschuren, Rosa (46′ Jetten); Klaassen (46′ Godts), Taylor (46′ Steur), Fitz Jim (22′ Mokio); Berghuis (46′ Brobbey), Bertrand Traoré, Edvardsen. All. Heitinga.