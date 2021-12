Ct Camerun: «Anguissa? Verrà convocato e tornerà dopo il 6 febbraio»

Le parole del Ct del Camerun Toni Conceicao sulla convocazione del centrocampista del Napoli Anguissa

Ha parlato a Radio Marte Toni Conceicao, Ct del Camerun, che ha detto la sua sulla convocazione del centrocampista del Napoli Anguissa. Le sue parole:

ANGUISSA – «Ottima notizia il suo recupero sia per noi che per il Napoli. Lo chiamerò nei prossimi giorni per capire come sta. Il fatto di giocare tante partite penalizza tutti e anche i giocatori ne risentono. Al Camerun potrebbero esserci 7-8 defezioni e quindi alcune sorprese nelle convocazioni. Il 27 dicembre inizierà il ritiro.»

RIENTRO A NAPOLI DI ANGUISSA – «Spero dopo il 6 febbraio. Siamo il paese organizzatore e vogliamo fare bene in Coppa. La squadra è forte, vogliamo arrivare fino in fondo ma prima dobbiamo superare i gironi.»