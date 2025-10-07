Conceicao nuovo allenatore dell’Al-Ittihad: contratto fino al 2027 per l’ex Milan

Sergio Conceicao è il nuovo allenatore dell’Al-Ittihad: contratto fino al 2027 per l’ex allenatore del Milan

Il valzer delle panchine internazionali si è chiuso con un colpo a sorpresa: Sérgio Conceição è ufficialmente il nuovo tecnico dell’Al-Ittihad. L’annuncio è stato confermato dal giornalista di mercato Fabrizio Romano, che ha rivelato i dettagli dell’accordo: il portoghese ha firmato un contratto valido fino a giugno 2027.

Un nuovo capitolo dopo l’esperienza italiana

Per Conceição, classe 1974 ed ex allenatore del Porto, si apre una sfida inedita dopo la parentesi italiana. Il tecnico ha guidato il Milan da gennaio a giugno 2025, un periodo breve ma intenso, culminato con la conquista della Supercoppa Italiana. Nonostante la durata limitata, la sua gestione è stata apprezzata per l’impatto immediato: pressing alto, aggressività e mentalità vincente hanno lasciato un segno positivo nell’ambiente rossonero.

Uno staff di fiducia per l’avventura saudita

Il portoghese non affronterà da solo la nuova avventura. Al suo fianco ci sarà uno staff collaudato e di grande esperienza: João Costa, Siramana Dembélé, Fábio Moura, Diamantino Figueiredo, Vedran Runje e l’analista delle performance Eduardo Oliveira. La scelta di portare con sé collaboratori di fiducia evidenzia la serietà del progetto Al-Ittihad, che non punta soltanto a ingaggiare stelle in campo, ma anche a strutturarsi con professionalità di livello europeo.

Il Milan guarda avanti con Allegri e Tare

Mentre Conceição vola in Arabia Saudita, il Milan ha già voltato pagina. La guida tecnica è tornata nelle mani di Massimiliano Allegri, che sta lavorando per consolidare la squadra puntando su organizzazione difensiva e disciplina tattica. Al suo fianco, il nuovo direttore sportivo Igli Tare è impegnato a gestire le priorità di mercato: dal rinnovo di Fikayo Tomori alla delicata situazione di Rafael Leão, ancora alla ricerca di continuità nel ruolo di prima punta.

La partenza di Conceição chiude definitivamente le speculazioni su un suo ritorno in Italia e consente al Milan di concentrarsi sugli obiettivi stagionali, mentre l’Al-Ittihad inaugura un nuovo ciclo con un allenatore dal profilo internazionale e uno staff di assoluto livello.