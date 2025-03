Conceicao: «L'unica reazione è tornare a vincere, sappiamo che il momento è difficile, il mio lavoro è trasmettere la passione alla squadra e...»

Le parole di Sergio Conceicao, tecnico del Milan, in conferenza stampa in vista della partita dei rossoneri contro la Lazio

COME SI REAGISCE ALLE ULTIME SCONFITTE – «Vincere. Sappiamo della responsabilità del momento e di cosa è accaduto: per errori nostri o di altri. Risultato negativo, dobbiamo credere in momenti di piccole sfortune ma senza aggrapparci a questo. Lavorare su cosa non va e portare risultati: no altra strada».

LA SQUADRA HA IL SUO STESSO FUOCO – «Il mio lavoro è trasmettere questo. Io ci credo veramente perchè il trofeo che potevamo conquistare lo abbiamo vinto. Abbiamo queste dodici partite e la Coppa Italia da affrontare. Migliorare su livello tattico e fisico e poi sicuramente cambiare mentalità, che deve essere al mille per cento in tutti i sensi dal primo secondo all’ultimo. Troppe distrazioni».

