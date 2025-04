Condò sulla lotta Scudetto: «Penso il Napoli, ma l'Inter avrebbe una possibilità per quel motivo. Sulla Nazionale...»

Paolo Condò, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della lotta Scudetto tra Inter e Napoli. Le parole

A JuventusNews24, Paolo Condò ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra lotta Scudetto e Nazionale.

Chi è la favorita per la vittoria dello scudetto?

«Sai, forse il Napoli a questo punto. Abbiamo visto l’Inter come ha pagato questa sera anche. È una sequenza infernale di partite quelle che c’hanno i nerazzurri, poi soprattutto queste partite sono collegate l’una all’altra. Si dice sempre “vincere aiuta a vincere ma perdere aiuta a perdere”. È il rovescio della medaglia, è chiaro che la delusione per la sconfitta di Bologna, probabilmente ha inciso anche sulla sconfitta di questa sera. Adesso la prossima partita con la Roma – che è la più difficile di quelle che rimangono all’Inter – i nerazzurri adesso avrebbero bisogno magari di un paio di partite semplici in campionato per poter riprendere la rincorsa invece le capita subito quella più complicata. Detto questo, il Napoli visto contro il Monza mi ha spaventato, nel senso che ha giocato, forse, la peggior partita stagionale; è riuscita a rimediarla grazie a un colpo di McTominay e un errore del portiere del Monza ma insomma tu ti aspetti che una squadra che insegue lo scudetto, abbia un ambiente un po’ più sereno e non quello che Conte crea (ride, ndr) con le sue uscite; però penso probabilmente, fa parte anche quello, di una strategia».

Un pronostico su Italia-Norvegia?

«Be’ intanto c’è prima Norvegia-Italia e già pareggiare quella partita sarebbe un’ottima cosa. Credo che noi siamo andati avanti per anni dopo la prima eliminazione mondiale, a dire “non può succede una seconda volta” e poi è successo. Quindi io non direi – come sento già dire da un po’ di tempo – “non può succedere una terza volta” perché per evitare che succeda dobbiamo avere la percezione del pericolo e il pericolo c’è secondo me».