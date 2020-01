Conferenza Locatelli: «Sassuolo, possiamo svoltare. Europeo un sogno»

La conferenza stampa di Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo, a pochi giorni dalla gara contro il Torino

(-Dal nostro inviato a Sassuolo) Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo, vuole mantenere i piedi per terra ma in cuor suo culla il sogno di andare agli Europei con l’Italia. Dopo un inizio non semplice, il centrocampista è diventato un titolare inamovibile del Sassuolo, disputando prestazioni di alto livello: «Quando stavo fuori non ero contento. Il mister mi ha detto che dovevo spingere di più in allenamento e l’ho fatto. Ora do sempre il massimo e i risultati si vedono. Europeo? Sono orgoglioso di essere capitano dell’Under 21. La Nazionale è un sogno ma penso al presente col Sassuolo, mantenendo i piedi per terra».

Il Sassuolo non sta vivendo un momento semplice: «Se siamo in questa posizione di classifica è per colpa nostra. Stiamo attraversando un momento difficile e non dobbiamo nasconderci ma abbiamo le qualità per uscirne. Siamo un gruppo unito e ne usciremo lottando tutti insieme. Il Torino? Avversario difficile. Stanno vivendo un buon momento e hanno un grande allenatore ma noi, seguendo i consigli del nostro, vogliamo fare risultato».