Conferenza Magnani: «A De Zerbi ho chiesto scusa. A Sassuolo sto bene»

Il difensore del Sassuolo, Giangiacomo Magnani, ha parlato in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni

(-Dal nostro inviato a Sassuolo) «Tornare a Sassuolo per me era un po’ come riscattare quello che è successo». Parla così Giangiacomo Magnani, difensore tornato a Sassuolo nel corso del mercato di gennaio, e non si nasconde. Il suo addio era dovuto a dei problemi con De Zerbi e il centrale ha fatto ammenda in conferenza stampa: «Ho fatto una battuta stupida, evitabile. Ho chiesto scusa al mister quando ci siamo visti a Brescia in occasione della sfida col Sassuolo».

Prosegue Magnani: «Ho trovato una squadra forte, che ha più qualità rispetto all’anno scorso. La concorrenza è tanta ma è sana e può solo far bene. A Brescia ho avuto tanti problemi fisici che mi hanno condizionato. A gennaio si è parlato di Verona, Sampdoria e altre squadre. Ci sono state queste voci, ci sono stati contatti ma sono felice di essere tornato a Sassuolo perché qui, al di là delle vicissitudini con il mister, sono stato bene».