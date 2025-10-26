Cagliari News
Conferenza stampa Pisacane dopo Verona Cagliari: «Il pareggio ci sta, ma dobbiamo migliorare. Felici? Questi ragazzi sono soggetti ad analisi dure. Borelli? Poteva segnare»
Conferenza stampa Pisacane dopo Verona Cagliari. Il tecnico del Cagliari ha analizzato la paritta dei sardi contro l’Hellas al Bentegodi
Al termine del pareggio 2-2 contro l’Hellas Verona, Fabio Pisacane, allenatore del Cagliari, ha parlato in conferenza stampa, analizzando la prestazione della squadra e le singole performance.
L’ANALISI DELLA PARTITA – «Il calcio è bello perché è fatto di giudizi che fate voi dopo la partita. Il Verona nei primi 45 minuti è stato nella propria metà campo, ma è una mia impressione, che ha avuto due situazioni da gol. Poi nel secondo tempo è stato un grandissimo Verona, che ha qualcosa in più dalla cintola in su con Giovane e Orban che hanno un grandissimo futuro davanti a sé. Passata la tempesta abbiamo cambiato qualcosa e siamo riusciti a trovare il pareggio».
LITETA – «Lo avevo con me in Primavera, è del 2006 ma dimostra molti più anni. Dimostra la giusta calma e tranquillità per giocare dal primo minuto. Anche lui ha un grandissimo futuro davanti a sé. È uscito perché ha avuto un problema al quadricipite».
FELICI – «Questi ragazzi sono soggetti ad analisi dure, da parte mia non c’è mai stato un giudizio per distruggere il ragazzo, sono felice per lui e per il gol che ha fatto».
