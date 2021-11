Conferenza stampa Allegri: «Dybala titolare domani. Chelsea? Dispiace fare brutte figure»

Conferenza stampa Allegri: le parole del tecnico della Juve alla vigilia della sfida di Serie A contro l’Atalanta

Massimiliano Allegri parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Serie A contro l’Atalanta. Le parole del tecnico della Juve.

CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI

ATALANTA – «Domani è una partita tra due squadre che lottano per il quarto posto. Bisogna fare i complimenti all’Atalanta che da anni fa un ottimo lavoro: merito della società, di Gasperini. Stanno facendo bene anche in Champions, speriamo passino tutte e quattro insieme al Milan. E’ una gara difficile, contro di loro è complicato. Sono una squadra fisica, sarà sicuramente una bella partita».

CHELSEA – «La partita che dovevamo vincere, quella che contava, l’abbiamo vinta a Torino. Dispiace perdere 4-0, non va bene fare queste figure, ma fino al 55′ la partita è stata in equilibrio. La squadra ha fatto un buon primo tempo: paradossalmente abbiamo fatto meglio a Londra nel primo tempo rispetto a Torino. Dopo il secondo gol ci siamo sciolti. L’obiettivo di giocare gli ottavi l’abbiamo raggiunto, ora abbiamo questo mese importante per rimanere attaccati e rosicchiare qualche punto. Non è decisiva, lo saranno le prossime 6 da qui alla fine del girone d’andata».

QUALE ERRORE NON DA COMMETTERE – «Diciamo quello che dobbiamo fare. L’Atalanta è una realtà del campionato italiano, è fisica, ma concede. Dobbiamo essere bravi sia dal punto di vista realizzativo e sia dal punto di vista difensivo».

DIFESA A 3 – «Non abbiamo mai impostato a Londra. In questo momento si va avanti con la difesa a 4».

INFORTUNATI – «De Sciglio sarà a disposizione martedì. Ramsey non è ancora a disposizione. Bernardeschi e Chiellini hanno lavorato con la squadra ieri e saranno disponibili domani».

RAMSEY – «Ha questo problema al flessore, di rientro dalla Nazionale. Momentaneamente non è disponibile».

DYBALA TITOLARE – «Dybala è in buona condizione, domani partirà dall’inizio».