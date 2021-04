Conferenza stampa Ballardini: «Lazio squadra ambiziosa. Criscito non ci sarà»

Davide Ballardini ha parlato in vista di Lazio-Genoa

Davide Ballardini, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa in vista del match dell’Olimpico contro la Lazio.

CRISCITO – «Criscito ieri ha avvertito un fastidio muscolare e dovrà fare gli esami. Molto probabilmente non sarà convocato per il match contro la Lazio. Oltre a lui mancheranno Pandev e Pellegrini. I biancocelesti? Serve una grande partita, dobbiamo essere concentrati. Inzaghi ha grandi giocatori con alte ambizioni, ma le abbiamo anche noi».

LAZIO – «La Lazio è una grande squadra con grandi giocatori. Sono ambiziosi, sanno di poter competere fino alla fine per il raggiungimento della Champions League. Hanno un obiettivo importante, ma anche noi abbiamo un obiettivo importante. La Lazio ha una rosa straordinariamente forte, hanno qualità e fisicità. Poi è una squadra solida. Pensare che possano metterti in difficoltà solo con uno o due giocatori è un pensare non giusto, loro in tutti i reparti hanno grandissimi giocatori. Servirà una grandissima partita con attaccanti molto dinamici, dovremo essere bravi nello stare corti e stretti. Se la squadra sta corta, stretta e si aiuta riesce anche a limitare questi giocatori bravi».