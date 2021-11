Le parole di Skov Olsen in conferenza stampa prima della partita contro la Roma di domani sera in Emilia

Skov Olsen ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani fra Bologna e Roma. Ecco le sue parole:

BOLOGNA – «Siamo un squadra, siamo tutti importanti. Pronti a combattere e lottare per ottenere risultati importanti.»

MIGLIORAMENTI PERSONALI – «In Italia guarda molto l’aspetto difensivo, sono migliorato molto in questo da quando sono arrivato. Mi piace segnare anche se a Bologna per il momento non ne ho fatti tanti. Devo migliorare.»

NUOVO RUOLO – «Posso dare tanto in questa nuova posizione prendendo anche spunto dai miei compagni come De Silvestri, abile nel segnare quando ha l’occasione.»