Gianluca Caprari si presenta al Verona: ecco le dichiarazioni dell’attaccante arrivato l’ultimo giorno di mercato dalla Sampdoria

Gianluca Caprari ha parlato nella conferenza stampa di presentazione al Verona.

ZACCAGNI – «So che qui ha fatto molto bene, era amato da tutti. Io devo farmi amare per quello che sono. Ho parlato con il mister, il ruolo sarà quello».

VERONA – «Spero di fare il meglio con questa maglia. Ho una grande opportunità, devo dimostrare quello che ho fatto sin qui a metà. Sono sempre stato etichettato come un grande giocatore, ma ho sempre dimostrato a metà. Spero che questa sia la scelta giusta. Penso sia un fatto di testa. L’anno in cui stavo facendo bene mi sono fatto male, questo ha bloccato un po’ la mia crescita. E adesso ho ripreso bene dopo l’infortunio, mi sento pronto per fare bene».

ULTIMO GIORNO DI MERCATO – «Aspettavo con ansia. Ho accettato subito Verona, penso sia una piazza giusta per me».