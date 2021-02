Bari, Carrera: «Sono entusiasta, non c’entra Conte con la mia scelta»

Massimo Carrera è il nuovo allenatore del Bari: ecco le parole del tecnico, ex Juventus, sulla sua scelta e su Antonio Conte

Massimo Carrera si presenta come nuovo allenatore del Bari. Ecco le parole in conferenza stampa.

BARI – «Non ci ho pensato tantissimo: a Bari ho passato cinque anni bellissimi. Ho accettato volentieri, sono entusiasta ed emozionato, non vedo l’ora iniziare. Voglio cercare di ridare ai tifosi baresi quello che loro mi hanno dato. Spero di riuscire a ricreare nel gruppo quella famiglia, di cui sarò il padre, che c’era ai tempi in cui vestivo questa maglia».

CONTE – «Non c’entra con la mia scelta, io al Bari ho giocato. Poi con Antonio sono cresciuto come allenatore, ho fatto la gavetta con lui e qualcosa mi è rimasto anche quando ho iniziato a fare da solo. Già in passato sono entrato a stagione in corso e non è mai semplice, ma il mio approccio non cambia».