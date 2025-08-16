Conferenza stampa Caserta: «Il Milan è favorito per lo scudetto. Ecco come giocheremo domani a San Siro»

Conferenza Stampa Caserta, l’allenatore del Bari si prepara alla sfida di Coppa Italia contro il Milan: le parole del tecnico dei biancorossi

La stagione 2025/2026 del Milan prende ufficialmente il via domani sera con la sfida di Coppa Italia contro il Bari. I rossoneri, vice-campioni in carica della competizione, affronteranno i biancorossi, formazione di Serie B, nel match valido per i trentaduesimi di finale. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21.15 a San Siro, dove i tifosi potranno assistere anche alla presentazione dei nuovi acquisti rossoneri direttamente sul terreno di gioco prima del fischio d’inizio.

Il Milan affronta questa annata con importanti novità sia in panchina sia nella dirigenza. L’arrivo di Igli Tare come nuovo Direttore Sportivo ha portato una ventata di cambiamenti nella strategia di mercato, con l’obiettivo di rinforzare una rosa già competitiva e pronta a lottare su più fronti. Sulla panchina rossonera torna Massimiliano Allegri, il cui nome è sinonimo di esperienza, successi e grandi aspettative. La sua conoscenza del calcio italiano sarà fondamentale per guidare la squadra attraverso un calendario fitto di impegni e obiettivi ambiziosi.

Dall’altra parte, il Bari si prepara a una trasferta impegnativa ma motivante. Il tecnico Fabio Caserta ha presentato la sfida in conferenza stampa, evidenziando sia le difficoltà dell’avversario sia la determinazione dei suoi giocatori. Prospettiva: «Sappiamo che il Milan parte favorito, ma scenderemo in campo con coraggio e organizzazione. La Coppa Italia è un’occasione speciale, e vogliamo fare una buona figura davanti ai nostri tifosi».

Strategia: «Abbiamo preparato un piano di gioco che punti a sfruttare le nostre qualità e a contenere le avanzate dei rossoneri. Sarà fondamentale restare compatti e attenti in ogni fase della partita».

Motivazione tifosi: «Sarà emozionante avere al nostro fianco 5000 sostenitori a San Siro. Il loro entusiasmo ci darà una spinta in più, e vogliamo ricambiare con una prestazione di carattere».

Domani sera si annuncia quindi un incontro carico di attese e significato per entrambe le squadre. Il Milan punta a partire con il piede giusto, mentre il Bari cerca di sorprendere i favoriti, mettendo in mostra determinazione e voglia di competere su uno dei palcoscenici più importanti d’Italia.