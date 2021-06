Conferenza stampa Chiellini: «Voglia di riscatto, la Svezia ci resta dentro»

Giorgio Chiellini, capitano dell’Italia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara d’esordio contro la Turchia. Le sue parole

ASPETTATIVE – «Penso che siamo pronti, ci siamo preparati nel miglior modo possibile. La risposta la darà il campo ma arriviamo nelle migliori condizioni possibili. Arriviamo con entusiasmo ma consapevoli delle difficoltà e degli ostacoli che ci saranno in un torneo così. Ci sarà equilibrio, sarà difficile ma siamo pronti».

RISCATTO DOPO L’ELIMINAZIONE CON LA SVEZIA – «La voglia di rifarci, di rivivere un torneo, una competizione da protagonisti, è tanta. La sconfitta di Milano con la Svezia è una cosa che ci rimane dentro, non potremo mai cancellarla. Però in questi anni abbiamo trasformato quella delusione in entusiasmo e voglia di far bene. Questo sentimento non c’è solo in noi ma in tutti i tifosi di questa Nazionale. Non sapete in quanti, in questa settimana, si stanno galvanizzando in attesa di questa gara che manca da 5 anni. Non vediamo l’ora di scendere in campo e vivere queste emozioni».

EMOZIONE PER LA PRIMA GARA – «Più strano giocare l’inaugurazione. Se inizi vedendo altre gare è forse passata ma vale per noi e per loro. Sarà una grande serata piena di emozioni, la vivremo come ha detto il mister: con la spensieratezza di un gruppo che vive con professionalità e un pizzico di follia necessaria per fare qualcosa di grande».