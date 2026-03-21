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Conferenza stampa Chivu pre Fiorentina Inter: «Silenzio dopo l’Atalanta? Una decisione presa tutti insieme. Bastoni verrà valutato in Nazionale»

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Published

2 ore ago

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Conferenza stampa Chivu pre Fiorentina Inter: le dichiarazioni del tecnico nerazzurro alla vigilia della sfida valida

La conferenza stampa di Cristian Chivu alla vigilia di Fiorentina‑Inter, valida per la 30ª giornata della Serie A 2025/26, anticipa i temi della sfida del Franchi. Il tecnico nerazzurro presenterà la partita e farà il punto sulle condizioni della squadra, in un momento cruciale della stagione.

L’appuntamento, è stato seguito dalla redazione di InterNews24, che ha riportato in tempo reale tutte le dichiarazioni dell’allenatore.

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CHE GARA SERVIRA’ E COME CI ARRIVA LA SQUADRA? – «Arriva bene, abbiamo avuto una settimana a disposizione per lavorare. Siamo consapevoli della partita di domani e siamo pronti per affrontarla».

SE SENTIAMO LA PRESSIONE DEL NAPOLI? – «Il calcio è pressione e nessuno ha mai tirato fuori le squadre che inseguono. Il campionato è ancora lungo e nell’epoca a 3 punti tutto è possibile. Siamo consapevoli del nostro percorso e anche delle ambizioni delle altre squadre».

INTER A +6 MA SEMBRA SEMPRE CI SIA QUALCOSA CHE MANCA, PERCHE’ SI GUARDA MENO IN MANIERA POSITIVA E OTTIMISTICA? – «Noi non abbiamo mai pensato né ai punti in meno né a quelli in più, in palio ci sono sempre 27 punti per noi, per gli altri 24. Noi pensiamo ad esser competitivi, a fare quello che di buono abbiamo fatto finora. Dobbiamo continuare a pensare a noi stessi, dando continuità alle nostre ambizioni».

IL SENTIMENTO CHE HA PORTATO AL SILENZIO STAMPA DOPO L’ATALANTA E PERCHE’ SIAMO TORNATI A PARLARE OGGI? – «Chiedete a Gigi (ufficio stampa, ndr), hanno insistito per farmi venire qua in conferenza. E’ stata una decisione presa tutti insieme per quello che era l’accaduto, per quello che è successo in campo domenica scorsa. Ma io preferisco parlare sempre di calcio e non badare a ciò che possa creare qualche alibi o scusa. Abbiamo fatto qualche errore in quella partita, dal punto di vista tecnico e tattico. Ci siamo domandati cosa potevamo far meglio. Non dobbiamo andare a guardare gli errori degli altri, perché non possiamo controllarli».

COME STA BASTONI? PENSO CHE POSSA ANDARE IN NAZIONALE? SUI NOSTRI GIOCATORI CONVOCATI IN NAZIONALE – «Questa è una partita di campionato, poi avranno tempo di rappresentare in queste spero due partite importanti, gli facciamo anche l’in bocca al lupo. In questo momento i nostri giocatori pensano all’Inter, a dare il loro contributo. Poi chi andrà in Nazionale avrà modo di preparare la partita al meglio consapevoli che l’Italia sia una squadra forte, che può e deve vincere la prima, che è quella più importante. Bastoni non è convocato per domani, verrà valutato in Nazionale perché si presenterà alla convocazione e prenderanno una decisione in base a come starà in quei giorni».

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