Conferenza stampa Chivu: «Champions League ? Noi, essendo l’Inter, abbiamo l’obbligo di pensare in grande. Su Lautaro e Thuram...»

Union SG Inter, conferenza stampa Chivu: le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia della sfida di Champions League

La vigilia di Union Saint-Gilloise–Inter, valida per la terza giornata di Champions League, sarà introdotta dalla conferenza stampa di Cristian Chivu, affiancato dal portiere Yann Sommer. Ecco un estratto delle parole riportate live da InterNews24.

OBIETTIVI – «Noi, essendo l’Inter, abbiamo l’obbligo di pensare in grande. Dalle parole ai fatti, poi, la strada è lunga. La società però ci sostiene, ci permette di lavorare sereni. Dobbiamo essere la miglior versione nostra, dobbiamo provare a vincere tutte le partite per essere in primavera ancora in corsa in tutte le competizioni. Quando dico che vogliamo arrivare in fondo, mi riferisco a questo: avere l’opportunità di essere ancora coinvolti su tutti i fronti a marzo-aprile».

SU LAUTARO E THURAM – «Lautaro sta vene, non ha più avuto problemi e ha sciolto anche il raffreddore. Oggi si è allenato normalmente. Marcus ha bisogno di qualche giorno in più, non so cosa dirvi perché stiamo cercando di recuperarlo il più presto possibile ma a quanto pare col Napoli non ci sarà».

COME GESTIRO’ LE ROTAZIONI? DUE GIOVANI IN ATTACCO? – «Vi devo dare di nuovo la formazione? No. Io non parlo di scelte, per me non esistono titolari. Mi fido di tutti i giocatori a disposizione, tutti sono bravi e tutti possono partire dall’inizio. Sono felice di aver un gruppo del genere che mi permetter di portare avanti un lavoro a cui credo molto».

COSA FARE E COSA EVITARE? – «Dobbiamo mantenere entusiasmo. Siamo una squadra esperta, sappiamo che un passo falso di porta indietro da parte di tutti. Dobbiamo evitare che questi passi falsi arrivino. Siamo in un momento di fiducia, abbiamo l’ambizione e la convinzione di andare avanti, seguendo la stessa linea e forza dimostrate nelle ultime settimane. Possono arrivare anche momenti negativi».

