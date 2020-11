Conferenza stampa Conte: «Non abbiamo vie di scampo, è una finale»

Antonio Conte parla in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro il Real Madrid

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della delicatissima sfida in Champions League contro il Real Madrid.

FINALE – «Per noi rappresenta una finale. Dopo la sconfitta dell’andata, non abbiamo tante vie di scampo. Sappiamo che ci attende una partita molto difficile. C’è un risultato importante da raggiungere, ma se vogliamo possiamo vincere».

SALTO DI QUALITA – «Dobbiamo fare il salto di qualità, anche perché ci si aspetta tantissimo da noi. Le chiacchiere stanno a zero, noi dobbiamo fare i fatti. Dobbiamo essere bravi e pronti a fare questo salto, se ancora non è avvenuto non significa che non ci sarà».

AVVERSARI CHIUSI – «L’anno scorso partivamo forte, quest’anno tantissime squadre arrivano molto chiuse. Spesso e volentieri diventa più difficile trovare la via del gol, ci vuole più pazienza. Per questo ho aumentato anche il possesso palla. Al tempo stesso stiamo concedendo qualcosa di troppo».

ASSENZE – «Non penso che il Real Madrid possa piangere per le assenze. Stiamo parlando di una rosa completa, con tantissimi calciatori bravi».

TRE ATTACCANTI – «Potrebbe essere una soluzione più per la partita in corso, o con squadre di livello inferiore rispetto all’Inter. Diciamo che già siamo una squadra molto offensiva, con esterni che sono più delle ali, e dei centrocampisti che hanno caratteristiche offensive. Tre attaccanti sarebbe difficile che la squadra li possa sopportare».