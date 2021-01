Conferenza stampa Conte: «La Juventus è un punto di riferimento»

Antonio Conte ha parlato alla vigilia di Inter-Juventus

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Derby d’Italia contro la Juventus.

JUVENTUS – «Se una squadra vuole capire a che punto, deve confrontarsi con la Juventus; che è l’unico punto di riferimento. Loro favoriti per lo scudetto? Io non voglio indicare favoriti e non favoriti. Noi dobbiamo avere grandissimo rispetto per una squadra che ha dominato per 9 anni e vuole dominare anche per il decimo. Negli anni passati non c’è stata proprio storia».

GAP COLMATO – «Nessuna squadra in Italia può dire di aver colmato il gap con la Juventus. In 9 anni sono riusciti sempre a cambiare e a ringiovanirsi. Anche quest’anno hanno messo dentro Chiesa, Morata, McKennie e Kulusevski. Va dato atto che c’è un grande lavoro. Siamo migliorati nei confronti degli anni passati, ma il gap non è ancora annullato. Sarebbe illusorio pensarlo».

VIDAL – «Ha l’esperienza che gli può consentire di affrontare bene questa partita da ex. Non stiamo parlando di un ragazzo alle prime armi. Sono sicuro che la gestirà nel migliore dei modi».