Conferenza stampa Conte in vista di Benfica Napoli: «Mourinho è un grande, servirà una partita da Napoli in uno stadio leggendario. Ogni gara deve essere importante per noi»

Conferenza stampa Conte in vista di Benfica Napoli: le parole del tecnico dei partenopei in vista della sesta giornata di Champions League

Alla vigilia della delicata sfida di Champions League contro il Benfica, Antonio Conte, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa dalla sala stampa dello stadio da Luz per introdurre un match cruciale nella corsa verso la qualificazione.

Il tecnico ha affrontato numerosi temi: dal primo confronto europeo con José Mourinho alla crescita tattica della sua squadra, fino alle difficoltà legate agli impegni ravvicinati e alla gestione del gruppo in un periodo complesso.

SU MOURINHO E IL PRIMO INCROCIO IN CHAMPIONS – «Parliamo di un grandissimo allenatore, il suo curriculum parla in maniera chiara. Sono contento di incontrarlo, sarà un piacere rivederlo e salutarlo. Non devo spiegare io chi è Mourinho».

SULL’IMPORTANZA DELLA VIGILIA – «Non cambia rispetto alle altre partite, ogni gara deve essere importante per noi, sicuramente ci sarà la massima concentrazione, voglia, ma c’è da recuperare energie perché abbiamo giocato domenica. L’abbiamo preparata in maniera didattica e loro vengono da un’ottima prova con lo Sporting. Sappiamo che lo stadio è molto caldo, ma veniamo qui con la mente sgombra da cattivi pensieri. È una partita di calcio, sono 3 punti importanti per noi e loro: diamo il massimo senza avere recriminazioni».

MOURINHO E LE ASSENZE – «No, va bene così, ma ci sono poi le cose oggettive. È una partita tra Napoli e Benfica, importante. Loro hanno solo 3 punti, noi 7, e c’è da parte loro la necessità di vincere a tutti i costi per sperare nei playoff. Anche a noi servono punti, è fuori dubbio. Mi auguro sia una bella partita».

COSA SERVE PER FARE RISULTATO AL DA LUZ – «Veniamo con la voglia di fare il massimo, poi a volte ci riesce ed altre no. Dovremo fare una bella partita, da Napoli. Con la Juve è stata una gara molto intensa: abbiamo speso energie fisiche e nervose. C’è ancora un giorno, ci siamo preparati e tutti abbiamo intenzioni positive. Alla fine vinca chi merita».

SPIRITO E CRESCITA DEL NAPOLI – «Vedendo la situazione che si è creata, una tegola quasi a settimana perdendo giocatori importanti, penso sia cresciuto il senso di responsabilità da parte di tutti. Chi è arrivato ha capito certe dinamiche. La crescita dei ragazzi è prima di tutto di responsabilità: nelle difficoltà si sono responsabilizzati e c’è compattezza, energia, unione. Con tutto ciò era difficile restare in piedi e ottenere risultati, ma ci stiamo riuscendo grazie alla crescita».

DIFFERENZE COL CAMPIONATO – «Il campionato italiano si è molto europeizzato. La distanza per me è a livello di rose: in Premier, Liga, Bundesliga ci sono squadre con organici importantissimi e sarà difficile pareggiare quel livello. Tatticamente siamo cresciuti molto e dovremo essere sempre avanti, modernizzandoci e prendendoci un po’ di sana follia come partite 5-4 o 4-3. In Italia abbiamo insegnato tanto tatticamente».

CANCELLLARE EINDHOVEN? – «Non possiamo dimenticare ciò che si è fatto, quella è storia. Col City, poi in 10, era difficile e abbiamo tenuto botta. A Eindhoven non è stata una buona gara, lo sappiamo, ma dobbiamo essere migliori sempre, sapendo pregi e difetti. Domani come vogliamo fare punti noi, vogliono farli loro: usciamo senza recriminazioni, poi se si dimostrerà più forte faremo i complimenti».