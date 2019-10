Conferenza stampa Corini: «L’Inter sarà arrabbiata. Su Balotelli…»

Conferenza stampa Corini, ecco le parole dell’allenatore del Brescia per presentare la partita di domani contro l’Inter di Conte

L’allenatore del Brescia, Eugenio Corini, ha parlato in conferenza stampa per presentare il match di domani sera contro l‘Inter. Ecco le dichiarazioni del tecnico:

«Le sconfitte fanno male anche a me, ma devo avere un equilibrio nella valutazione. Questo è un campionato complicato per chi lotta per non retrocedere. Inter? Mi aspetto una squadra arrabbiata, vorranno riprendersi i punti persi, ma troveranno una squadra altrettanto arrabbiata per l’occasione sfumata a Genova. Balotelli? Pochi giocatori al mondo spostano gli equilibri, Mario deve contestualizzarsi al nostro modo di vedere il calcio».