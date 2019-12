Conferenza stampa D’Aversa: «Gervinho e Cornelius sono recuperati»

Conferenza stampa D’Aversa: le parole del tecnico gialloblù in vista del match di campionato contro la Sampdoria

Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa in vista del match di campionato contro la Sampdoria. Le parole del tecnico gialloblù.

INFORTUNATI – «In lista convocati l’unico che potrebbe non essere disponibile è Scozzarella ma viene con noi per lavorare. Nei convocati sono tutti disponibili. Gervinho ha fatto un lavoro differenziato per una botta, Cornelius valuteremo se farlo partire dall’inizio o part-time. Bruno Alves tutto a posto».

QUAGLIARELLA – «L’anno scorso è stato capocannoniere, ha rinnovato e mentalmente ci sono aspetti positivi. Non possiamo pensare di avere una partita semplice contro Quagliarella, Gabbiadini, Ramirez. In questo momento è uno scontro diretto e va affrontato con la giusta determinazione»

SAMPDORIA – «In casa ha perso solo con Inter e Lazio, con Ranieri tolta l’ultima gara aveva subito meno gol. Gli attaccanti stanno vivendo un buon momento ma da quando è arrivato Ranieri hanno fatto cose importanti»