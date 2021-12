Conferenza stampa D’Aversa: «Roma? Vogliamo continuare la striscia positiva»

Roberto D’Aversa ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Roma: le sue dichiarazioni

STRISCIA – «Sicuramente veniamo da una striscia positiva, l’intento nostro è continuare. Pure sapendo le difficoltà che ci sarà ad affrontare la Roma. Ci vuole voglia, determinazione per fare il risultato importante. La Roma viene da una vittoria contro l’Atalanta, quindi sono carichi. Hanno giocato un giorno prima di noi e stanno bene fisicamente. Noi vogliamo giocare questa bella partita davanti a un pubblico numeroso».

AUDERO – «Audero verrà con noi ma per far numero. Ha chiesto di stare con la squadra ed è un buon segnale. Dispiace per lui. Peccato per la sua assenza ma ci sarà l’occasione per Falcone per dimostrare il suo valore».

GIRONE – «Se ragioniamo sull’arco dell’intero girone avremo potuto far meglio. Ci deve essere soddisfazione per quello che è accaduto dopo alla Salernitana, ma scinderei queste due parti di campionato. Certamente si poteva far meglio».