Conferenza stampa De Rossi dopo Cagliari Genoa: «Sono molto soddisfatto di come abbiamo giocato e sono contento. Potevamo anche vincere»

Conferenza stampa De Rossi dopo Cagliari Genoa, match pareggiato con un rocambolesco 3 a 3 dalla formazione ligure. Le sue parole

Daniele De Rossi, allenatore del Genoa, ha parlato in conferenza stampa dopo il 3-3 maturato alla Domus nella 12ª giornata di Serie A.

Il tecnico si è detto soddisfatto dell’atteggiamento della squadra, sottolineando come intensità e coraggio abbiano caratterizzato una gara in cui il Grifone ha creduto fino all’ultimo alla rimonta.

SQUADRA – «Sono molto soddisfatto di come abbiamo giocato. Abbiamo giocato a calcio, mettendo tanta intensità e sono contento di quanto hanno fatto i miei ragazzi. Ci ho creduto fino alla fine, anche quando eravamo sotto 3-2. Io non voglio vedere i giochettini e oggi siamo stati più concreti. L’atteggiamento che ho chiesto ci porta ad essere forse un po’ più scoperti, ma io voglio vedere questo. Forse dovevo chiedere anche io un po’ di accortezza in più ma sono orgoglioso di non aver visto una squadra schiacciata e che ha continuato ad attaccare».

PAREGGIO – «Noi abbiamo bisogno di punti. Secondo me abbiamo fatto una partita dove potevamo anche vincere, ma nel complesso sono contento della prestazione. Certo, i tre punti li avrei preferiti, ma va bene così».