Diretta goal Serie A: Cagliari-Genoa 3-3; Udinese Bologna 0-2 - Calcio News 24

CAGLIARI-GENOA
UDINESE-BOLOGNA
80′ Dominguez avrebbe la palla del terzo goal, ma controlla male e l’occasione sfuma.
70′ Fabbian sfiora lo 0-3
59′ RADDOPPIO BOLOGNA. Neanche il tempo di esultare e subito Pobega riesce a firmare la sua personale doppietta
54′ VANTAGGIO DEL BOLOGNA. Grande botta da parte di Pobega ed è vantaggio per i rossoblu
INIZIO SECONDO TEMPO
FINE PRIMO TEMPO
24′ Si fa vedere Orsolini con una bella azione, ma l’arbitro fischia il fuorigioco
17′ Ekkelenkamp approfitta di un buon cross di Atta, ma Ravaglia è bravo a deviare
4′ Occasione di Kamara: palla fuori di poco
1′ Comincia il match
