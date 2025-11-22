 Diretta goal Serie A: Cagliari-Genoa 3-3; Udinese Bologna 0-2 - Calcio News 24
Serie A

Diretta goal Serie A: Cagliari-Genoa 3-3; Udinese Bologna 0-2

Ultime Notizie Serie A:

Diretta gol Serie A: domenica vuol dire calcio, quindi segui con noi i LIVE di tutte le partite dell’12a giornata

Segui con Calcionews24 la diretta gol dei match della domenica di questo weekend valido per la 12esima giornata di Serie A.

CAGLIARI-GENOA

SEGUI QUI LA CRONACA LIVE DEL MATCH

UDINESE-BOLOGNA

80′ Dominguez avrebbe la palla del terzo goal, ma controlla male e l’occasione sfuma.

70′ Fabbian sfiora lo 0-3

59′ RADDOPPIO BOLOGNA. Neanche il tempo di esultare e subito Pobega riesce a firmare la sua personale doppietta

54′ VANTAGGIO DEL BOLOGNA. Grande botta da parte di Pobega ed è vantaggio per i rossoblu

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

24′ Si fa vedere Orsolini con una bella azione, ma l’arbitro fischia il fuorigioco

17′ Ekkelenkamp approfitta di un buon cross di Atta, ma Ravaglia è bravo a deviare

4′ Occasione di Kamara: palla fuori di poco

1′ Comincia il match

