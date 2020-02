La conferenza stampa di Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, alla vigilia dell’incontro contro il Parma. Le sue dichiarazioni

(-Dal nostro inviato a Sassuolo) Secondo derby emiliano consecutivo per il Sassuolo che domani affronterà il Parma al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Roberto De Zerbi, tecnico neroverde, ha analizzato così il match alla vigilia: «A livello di punti stiamo raccogliendo quello che prima non raccoglievamo e non è un caso. A Ferrara la sensazione era che avremmo vinto la partita, anche a 10 minuti dalla fine. Mi aspettavo un gol alla fine perché era giusto lo spirito e sono sicuro che da qui in avanti, come già è accaduto nell’ultimo periodo, non sbaglieremo partita, nemmeno domani contro il Parma».

Prosegue De Zerbi: «Traoré non ci sarà per un problema alla caviglia. Assenti anche Chiriches e Tripaldelli. Il Parma è squadra esperta, organizzata, ha individualità ed è difficile da battere, dovremo fare una gara di intelligenza. VAR e polemiche? Il Parma si è lamentato come ci siamo lamentati noi dopo il Genoa. Mariani è un arbitro di grande esperienza ed affidabile partiamo tutti dalla buona fede non dal fatto che si debba ripristinare la settimana prima, altrimenti non ha senso. Il Challenge? Il VAR è un aiuto ma ora si sta facendo un po’ troppa confusione. Sicuro il VAR è uno strumento che migliora, poi bisogna capirne e migliorarne l’utilizzo».