Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Cagliari.

SCONFITTE SOLO CON LE BIG – «E’ una cosa importante. Probabilmente avremmo potuto fare di più anche nelle sconfitte ma i bilanci bisogna farli in condizioni normali, in condizioni di salute normali, altrimenti è sommario. Con la squadra al completo avremmo potuto fare di più, sia nei pareggi e sia nelle partite dove abbiamo perso».

CONDIZIONI FISICHE – «La condizione sta salendo, stiamo lavorando di più. Dei giocatori come Caputo e Djuricic stanno migliorando. Aspettiamo Berardi, la piena condizione fisica di Boga perché è uno che ci sposta. Davanti qualcosa abbiamo patito. Così come quando vincevamo parlavamo di grandi giocatori che spostavano gli equilibri, così quando non sono in condizione è normale subire qualcosa».

DI FRANCESCO – «Eusebio è un allenatore che io stimo tanto. Ha fatto cinque anni qua e mi piacerebbe pareggiarlo o superare le sue presenze con il Sassuolo. Sto già parlando con la società e vedremo il da farsi».

