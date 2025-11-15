Italia
Conferenza stampa Dimarco pre Italia Norvegia: «Domani dobbiamo farli ricredere e conquistare la settima vittoria consecutiva. Vincere 9-0? Ecco cosa penso»
Conferenza stampa Dimarco pre Italia Norvegia. Le parole del difensore dell’Inter e della nazionale prima dell’ultima sfida di Qualificazioni
A poche ore dalla sfida decisiva tra Italia e Norvegia delle Qualificazioni ai Mondiali 2026, Federico Dimarco e il commissario tecnico Gennaro Gattuso si sono presentati in conferenza stampa per analizzare il match, le difficoltà incontrate nel girone di qualificazione e la preparazione in vista dei play-off.
Nonostante il secondo posto ormai sicuro, con la qualificazione diretta già preclusa, la Nazionale è chiamata a una reazione per chiudere il girone con una vittoria.
SU COSA SI ASPETTA DALLA PARTITA – «Affronteremo una squadra forte, l’abbiamo visto all’andata. Ma noi non siamo quelli dell’andata, quella di Oslo è stata una partita brutta. Domani dobbiamo farli ricredere e conquistare la settima vittoria consecutiva».
SULLA CRESCITA DEL GRUPPO E L’IMPORTANZA DEI DETTAGLI – «Abbiamo iniziato un nuovo percorso col mister, stiamo lavorando bene e stiamo bene insieme. La cura dei dettagli in così poco tempo è la cosa più importante. Il gruppo fa tanto e una Nazionale come l’Italia, quando è stata gruppo, ha sempre detto la sua, sia agli Europei che al Mondiale».
SUL MATCH DI OSLO E LA DELUSIONE – «E’ andato tutto storto, abbiamo preso un 3-0 secco. Dispiace, è stata la prima del girone e ci ha condannato anche se dopo le abbiamo vinte tutte. Questa non è una cosa semplice da digerire. La Norvegia è una squadra forte, l’Italia però deve qualificarsi a questo Mondiale per ciò che abbiamo fatto vedere in questo girone».
SULLA SITUAZIONE DEI PLAY-OFF – «Parliamoci chiaro, penso che sia difficilissimo. Anzi, impossibile. Al di là del 9-0 è l’ultima gara prima dei play-off di marzo, dobbiamo provare le ultime cose e poi vincere aiuta a vincere».
SU PIO ESPOSITO – «E’ un giocatore giovane e forte che sta lavorando tanto. All’Inter lo vediamo tutti i giorni: deve crescere su alcuni aspetti ma è sulla buona strada. Bisogna lasciarlo crescere e non dargli troppe pressioni. Sta dimostrando tanto, come è successo a tutti avrà degli inciampi e noi lo aiuteremo».
Conferenza stampa Gattuso pre Italia Norvegia: «La partita è complessa, dobbiamo giocare con intelligenza e cuore. Vincere 9-0? Impensabile. Regolamento? Non ne voglio parlare»
Infortunio Calafiori, ufficiale: il difensore dell’Arsenal lascia il ritiro della nazionale per il problema all’anca! Ecco cosa cambi nella lista di Gattuso in vista della Norvegia
Ultimissime
video
Comolli nuovo amministratore delegato della Juventus! Il commento sul nuovo incarico: «La Juventus deve crescere, ma senza perdere di vista la nostra storia e la nostra community»
Comolli nuovo amministratore delegato della Juventus! Le sue parole sulla sua visione per il futuro del club, dei progetti a...