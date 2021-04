Paulo Fonseca, tecnico della Roma, ha parlato alla vigilia della gara contro l’Atalanta: ecco le dichiarazioni dell’allenatore

SUPERLEGA – «Come quasi tutti gli allenatori sono totalmente contro. Devo dire che in questo momento sono molto orgoglioso di far parte del calcio, che ha dimostrato che sono i tifosi a mandare avanti questo sport. Noi abbiamo dimostrato che giocatori, calciatori e tifosi sono importanti, sono orgoglioso di questa presa di posizione di tutti e della Roma».

ATALANTA ISPIRAZIONE PER LA ROMA – «Sono realtà diverse, quello che sta succedendo a loro è da ammirare. Ma non possiamo fare questo paragone».

COSA ASPETTARSI DALLA ROMA – «Una Roma motivata, il campionato non è chiuso. Ora dobbiamo pensare alla gara con l’Atalanta sapendo che non abbiamo giocato come dobbiamo ultimamente. Non abbiamo perso l’identità».

MANCHESTER UNITED – «Ora non ci penso, prima abbiamo Atalanta e Cagliari. Sono ottimista per gli infortunati però, praticamente tutti ritorneranno».