Conferenza stampa Fonseca: «Under è disponibile. Nessun problema Florenzi»

Conferenza stampa Fonseca: le parole del tecnico della Roma alla vigilia della sfida contro l’Udinese di domani sera

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida di domani sera contro l’Udinese. Queste i temi trattati dal tecnico portoghese.

UNDER – «Devo dire che è pronto, ma non per giocare dall’inizio. La sua condizione fisica non è ottimale. Può giocare in diverse posizioni, è importante perché è veloce e ci da profondità. Può essere importante in molti momenti».

UDINESE – «Non ho visto questa partita. L’Udinese è una squadra più forte. Prima dell’ultima gara aveva preso solo sei gol. E’ una squadra fisicamente forte e compatta che difende bene. In contropiede è fortissima e con giocatori veloci. Mi aspetto una gara difficile».

FLORENZI – «Lui è il nostro capitano ed è un bravissimo giocatore, ma con il Milan e con il Gladbach ho pensato ad altre soluzioni per la squadra. Giocherà in futuro e non è un problema»

SERIE A – «La Serie A è veramente difficile. Tutte le squadre hanno qualità. Le ultime possono vincere contro le prime ed è sempre molto complicato vincere qui qualche partita. Dobbiamo sempre giocare al limite e ogni gara è sempre una storia diversa. Dobbiamo lavorare molto sull’aspetto strategico perché giochiamo contro moduli e sistemi diversi»