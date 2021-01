Conferenza stampa Fonseca: «Non parlo di Dzeko e di Pellegrini capitano»

Paulo Fonseca parla in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Verona: ecco le dichiarazioni del tecnico giallorosso

CHI TORNA – «Mirante no, Mkhitaryan invece si».

DZEKO – «Capisco la vostra curiosità ma non voglio parlarne adesso, vediamo la prossima settimana. Abbiamo già speculato abbastanza su questa situazione».

PELLEGRINI CAPITANO – «Non è tempo neanche per parlare di questo, dobbiamo focalizzarci sulla partita che sarà difficile».

VERONA – «I loro numeri non dipendono solo dal loro portiere, i numeri dicono che loro sono i migliori a difendere in questo momento. Sono forti e giocano uomo contro uomo e non lasciano giocare le altre squadre».

BORJA MAYORAL – «Sta giocando molto bene, lavora per la squadra e ha sempre disputato buone partite. Anche lui è giovane ed è arrivato da poco in Italia. Non è facile avere i numeri che sta avendo lui».

EL SHAARAWY – «Ci potrà essere subito d’aiuto e credo che abbia caratteristiche utili per noi. Aveva voglia di tornare alla Roma e questo è molto importante per un allenatore».