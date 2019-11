Conferenza stampa Fonseca: «Vogliamo vincere sempre, anche in Europa»

Conferenza stampa Fonseca: le parole del tecnico giallorosso alla vigilia del match di domani sera contro il Borussia Monchengladbach

Paulo Fonseca ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match di domani contro il Borussia Monchengladbach. Queste le parole del tecnico giallorosso.

IMPORTANZA DEL MATCH – «Chi lavora alla Roma deve sempre pensare di vincere. Noi giochiamo sempre per questo. Non è importante quale sia la competizione ma vincere la prossima partita. Dobbiamo pensare che domani giocheremo contro una grande squadre e dobbiamo pensare solo alla vittoria».

ARBITRO – «E’ una partita diversa da quella di andata. Per quanto riguarda gli arbitri, l’errore di Collum è passato e non dobbiamo pensarci più. Dobbiamo pensare a lottare tutti insieme per vincere domani»

FLORENZI – «Può giocare domani, è a disposizione. Io non parlo delle conversazioni con i giocatori. Florenzi può giocare in diverse posizioni: vedremo se giocherà domani oppure no»

TURNOVER – «Io penso che con tante partite, se possiamo cambiare qualche giocatore è importante. In questo momento, per noi non è possibile cambiare molti giocatori. La verità è che se io potessi cambiare, cambierei, ma adesso non è possibile»