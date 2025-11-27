Conferenza stampa Grosso pre Como Sassuolo: «Gara tosta, dobbiamo essere bravi a fare questo. Fadera o Larienté? Mi piace alternare. Paz? Focalizzarsi su di lui significa…»

Conferenza stampa Grosso pre Como Sassuolo. Il tecnico dei neroverdi ha parlato alla vigilia del match di apertura della tredicesima giornata

Alla vigilia della sfida tra Sassuolo e Como, valida per la 13ª giornata di Serie A, Fabio Grosso ha parlato in conferenza stampa, esprimendo le sue aspettative e le preparazioni per il match contro una squadra che, secondo lui, sta mettendo in mostra qualità importanti.

LA PARTITA DIFFICILE CONTRO IL COMO – «L’hai introdotta bene perché sarà una gara tosta contro un avversario bravo che sta mettendo in mostra le sue qualità. Con pochi giorni ma stiamo provando a prepararci per un appuntamento che richiede un livello alto, restare nella gara, ma anche quel coraggio di riuscire a stare in partita».

COMPLIMENTI AL COMO E IDEE CHIARE – «Andiamo ad affrontare una squadra che ha idee chiare e gli faccio complimenti. Sono in un percorso accelerato vuoi perché hanno potuto investire tante risorse ma questo è superficiale, sanno quello che vogliono, hanno il coraggio di crederci e portano avanti le loro idee. Dobbiamo essere bravi a fare tante partite nella stessa gara, dovremo saper resistere, restare dentro le difficoltà e poi provare a venire fuori con coraggio e determinazione. Riempire questa gara sarà il primo obiettivo».

RIFLESSIONI SULLA GARA D’EUROPA – «All’epoca gli abbiamo dato lo slancio, era una squadra ricca di talenti, tra cui Fabregas. Me l’hanno ricordato, l’ho rispolverato. Non ci conosciamo ma ho grande rispetto e stima perché sta dimostrando avere doti importanti, sostenuto da una società che sta dimostrando di avere qualità importanti».

INDICAZIONI DALLA COPPA ITALIA – «Ce le ha date, sia positive che negative. In quella gara, senza nulla togliere ai meriti dell’avversario, noi avremmo potuto fare qualcosa di meglio e proveremo a ricordarcela per cercare di crescere».

SITUAZIONE INFORTUNI – «Seba sta bene, Cas Odenthal ha un attacco influenzale e non so se ci sarà, anche Lipani è stato colpito da un attacco influenzale e vediamo se sarà il caso di portarlo nella gara».

SODDISFAZIONE O RIMPIANTO PER IL PAREGGIO CON IL PISA? – «Ci sono tante sensazioni all’interno della partita. Una partita che a 30 secondi dalla fine stai perdendo, riprendendola, riesci a pareggiare e togli 2 punti all’avversario è un aspetto positivo, quello meno positivo è stato quello di aver avuto una bella occasione. Dopo un primo tempo soporifero abbiamo fatto una bella ripresa, abbiamo avuto tante occasioni per andare in vantaggio e se ci fossimo riusciti staremmo parlando di altro. Dentro la gara devi analizzare tanti momenti e la squadra ha avuto la forza nel finale di riprendere la partita e non era facile».

FADERA O LAURIENTÉ? – «Nelle ultime due partite ha giocato Fadera. Dopo una prima partita a Bergamo dove abbiamo fatto bene mi è sembrato abbastanza logico dare continuità, anche se non possiamo sapere se è stata la scelta giusta. Mi piace alternare, mi piace rendere partecipi i giocatori, a volte ci sono riuscito, a volte ho pensato non fosse il caso, ma di volta in volta provo a fare delle scelte che siano le più giuste».

VOLPATO A SINISTRA? – «È una considerazione interessante, anche durante gli allenamenti abbiamo fatto delle prove con alcuni ragazzi in posizioni diversi. Può giocare tranquillamente anche a sinistra ma mi piace mettere i giocatori a proprio agio, spesso lo ha fatto sul centro-destra o in quella centrale, capiremo quali saranno i giocatori migliori per le gare da affrontare».

COME FERMARE NICO PAZ? – «Ho fatto tanti complimenti al Como perché ci sono delle qualità importanti, sostenuti da un’idea bella chiara che viene portata avanti, andarsi a focalizzare su un giocatore significa perdere di vista gli altri ragazzi perché questa è una squadra che fa un gioco corale, che ama prevalere sull’avversario, mette grande ritmo e intensità. Sappiamo che andiamo incontro a una partita difficile, cercheremo di alzare il nostro livello perché se non saremo bravi a farlo sarà difficile uscire con un risultato positivo».

SUL GIOCATORE NICO PAZ – «Non a caso sento dire che nell’arco di qualche mese possa provare ad andare in una squadra diversa (Real Madrid, ndr). È uno dei giocatori forti di questa squadra. Tanti giovani sostenuti da alcuni meno giovani che sono importanti nella gestione. Questa è una squadra costruita bene, con qualità, con investimenti importanti. Da poco sono tornati in Serie A ma obiettivi e percorsi sono diversi, questo non significa che non andremo lì a fare la partita che possiamo fare».